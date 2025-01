Jennifer Lopez poseert in doorschijnende jurk op rode loper: “Mooiste vrouw ter wereld!” (foto’s)

De Amerikaanse zangeres Jennifer Lopez oogst heel wat lof met haar verschijning op de rode loper van het Sundance Film Festival. “Prachtig! En wat een jurk…”, klinkt het in de reacties.

Afgelopen zondag vond de première plaats van ‘Kiss of the Spider Woman’ op het Sundance Film Festival in Utah. Hoofdrolspeelster Jennifer Lopez kon uiteraard niet ontbreken en deed dat in stijl. De 55-jarige actrice daagde op in een doorschijnende jurk van de Kosovaarse ontwerper Valdrin Sahiti.

Enthousiaste fans

De wereldberoemde zangeres postte enkele kiekjes ervan op Instagram, waar haar fans laaiend enthousiast reageren. “Onvoorstelbaar knap”, “Prachtig! En wat een jurk…”, “Je zag er zo mooi uit”, “Koningin”, en “Mooiste vrouw ter wereld!”, is slechts een greep uit de vele reacties.

Foto: Shutterstock