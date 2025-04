‘Big Brother’-presentatrice Geraldine Kemper poseert poedelnaakt in zwembad: “Prachtvrouw!” (foto)

Geraldine Kemper heeft een opvallend plaatje gedeeld op Instagram. “Gewaagd, maar heerlijk om zo te kunnen zwemmen”, klinkt het in de reacties.

Geraldine Kemper kennen we vooral als presentatrice in ‘Big Brother’, maar ze werkte ook mee aan programma’s zoals ‘Spuiten en Slikken’, ‘Expeditie Robinson: NL vs BE’, en ‘The Voice of Holland’. De 35-jarige Nederlandse blondine heeft ook al een tijdje een podcast met Gwen van Poorten: ‘De Grote Gwen En Geraldine Show’. Daarin praten de dames over alles wat hen fascineert, van een kinderwens tot bdsm en investeren.

Puur natuur

Na de meest recente aflevering ontspande Geraldine in het zwembad. Haar badkleding liet ze achterwege, zo zien we op een foto op haar Instagram. “Zwembad in en biertje erbij”, knipoogt ze. Het mag niet verbazen dat ze heel wat reacties kreeg. “Enige juiste manier om in een zwembad te zijn, in je blootje. Dank je wel om dat te tonen en zo te helpen normaliseren”, “Jij bent echt zo mooi”, “Puur natuur”, “Gewaagd, maar heerlijk om zo te kunnen zwemmen”, “Prachtvrouw!”, “Zalig genieten, gelijk heb je”, en “Wat ben je toch een fantastisch mens”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram