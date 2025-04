Zwangere Klaasje (ex-K3) straalt op podium: “Mooi buikje al” (foto’s)

Klaasje Meijer heeft enkele foto’s gedeeld van een recent optreden waarop haar ronde buikje al goed te zien is.

Afgelopen weekend liet Klaasje Meijer haar muziektalent schitteren tijdens ‘Nights of Gospel’ in de Nederlandse stad Leeuwarden. De 30-jarige zangeres, die van 2015 tot 2021 deel uitmaakte van K3, speelde dwarsfluit op het podium – een instrument dat ze al sinds haar jeugd bespeelt. Op Instagram deelde ze enkele foto’s van het concert waarop haar mooie buikje duidelijk zichtbaar is.

Trots

Dat is ook haar vele volgers niet ontgaan. “Leuk je zo te zien stralen!”, “Mooi buikje al”, “Genoten van je talent!”, “Trots op jou”, “Mooiste buik, Klaasje”, en “Schoonheid”, lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram