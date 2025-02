Jennifer Heylen poseert in sensuele outfit: “Dit is écht prachtig!” (foto’s)

Op Instagram weet Jennifer Heylen haar fans te verbazen.

Met niet minder dan 116.000 volgers doet de actrice het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.

We zien Jennifer Heylen meermaals poseren in een sensuele outfit. “I love Margiela for the first première”, schrijft ze bij de beelden. En haar fans? Die houden duidelijk ook van de gekozen kledij!

“Dit is écht prachtig!”

Op lovende reacties moet Jennifer niet lang wachten. “Dit is écht prachtig”, klinkt het. “Subliem”, gaat het verder. “Je bent ongelofelijk”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.