An Swartenbroekx daagt zichzelf uit: “Mijn eerste keer in bikini op social media” (foto)

An Swartenbroekx, die we vooral kennen als Bieke in ‘F.C. De Kampioenen’, heeft een opvallende foto gedeeld op Instagram. “Wat een vrouw!”, reageren haar volgers positief.

Jarenlang speelde ze Bieke Crucke, de vriendin van ‘Marcske’, in de populaire Eén-serie ‘F.C. De Kampioenen’. Intussen telt de sympathieke actrice uit Genk 55 lentes en ziet ze er nog steeds stralend uit, zo bewijst ze met een leuke vakantiefoto op Instagram. “Nog negen weken voor het nieuwe jaar. Ik heb mezelf uitgedaagd: elke week iets posten wat ik nooit eerder deelde. Foto 1: mijn eerste keer in bikini op social media”, glundert ze.

Complimenten

Haar bijna 50.000 volgers overladen haar met lovende reacties op het zomerse kiekje. “Amai An, je bent nog altijd een knappe en fiere vrouw”, “Mooi figuurtje”, “Wat een vrouw!”, en “Prachtige foto van een prachtige vrouw”, aldus haar trouwe fans.

Foto: Instagram