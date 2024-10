Julie Vermeire oogst lof met badpakfoto’s: “Wat een prachtig figuur heb je!”

Julie Vermeire wordt overladen met complimenten op enkele zomerse vakantiekiekjes. “Wat zie je er weer stralend mooi uit”, is de algemene teneur in de reacties.

Julie Vermeire vertoeft momenteel in het glamoureuze Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. De 26-jarige dochter van Jacques Vermeire is daar op vakantie en verblijft in het iconische vijfsterrenhotel The St. Regis Abu Dhabi. Met temperaturen rond de 35 graden is het meer dan logisch dat ze van een plonsje in het zwembad geniet. Ze deelde enkele kiekjes ervan op Instagram.

Schoonheid

Hoewel haar 268.000 volgers wellicht dolgraag op dezelfde plek zouden willen zijn, strooien ze met complimenten. “Knapste”, “Wat een prachtig figuur heb je!”, “Geniet ervan, lieve schat! Je ziet er goed uit!”, “Laat die benen maar rusten! Meer dan verdiend”, “Wat zie je er weer stralend mooi uit”, en “Supermooi lichaam”, aldus haar fans.

Foto: Instagram