Tanja Dexters trekt aandacht met uitgaansoutfit: “Prachtvrouw!” (foto’s)

Tanja Dexters krijgt lovende reacties op de outfit die ze onlangs droeg tijdens het uitgaan. “Laat ze maar allemaal jaloers zijn”, klinkt het in de reacties.

Tanja Dexters genoot onlangs van een feestelijke avond in de Antwerpse nachtclub IKON. De 47-jarige presentatrice en Miss België van 1998 droeg een donker topje met daaronder lange, zilveren botten. Ze deelde enkele kiekjes ervan op Instagram. “Backstage bezoekje bij de sterren en barbiepopje spelen”, knipoogt ze.

Magisch

Haar meer dan 80.000 trouwe volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Jij blijft een prachtvrouw!”, “Tanja is back… Magisch”, “Ferme vrouw”, “Haha, tof. Laat ze maar allemaal jaloers zijn”, en “Eens een knappe madam, en nog steeds een superknappe madam, Tanja”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram