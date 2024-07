Amy Sonck deelt vakantiefoto die weinig aan de verbeelding overlaat: “Wat een knappe verschijning!”

Amy, de dochter van ex-voetballer Wesley Sonck, krijgt heel wat positieve reacties op een vakantiefoto. “Je ziet er stralend uit in je mooie outfit”, klinkt het onder meer.

Amy Sonck geniet momenteel van een welverdiende vakantie in Spanje. Dat het daar behoorlijk warm is, bewijst ze met een kiekje waarop ze in een lichte broek poseert met bovenaan enkel een topje. “Summer vibes”, glundert ze bij de foto.

Stralen

De 24-jarige blondine deelde het kiekje met haar 194.000 volgers – tegenover 52.000 voor haar vader Wesley Sonck. “Zo knap!”, “Je ziet er stralend uit in je mooie outfit”, “Wow, heel mooi”, “Prachtig! Geniet van je vakantie in Spanje”, “Wat een knappe verschijning”, en “Mooie foto, Amy! Je straalt”, reageren haar volgers lovend.

Foto: Instagram