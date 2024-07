Carmen Electra waagt zich aan doorschijnende outfit: “Zo sexy!” (foto)

De Amerikaanse actrice Carmen Electra heeft een opvallende foto gedeeld op Instagram. “De mooiste vrouw ter wereld”, wordt er gereageerd.

Carmen Electra kennen we vooral uit onder meer ‘Baywatch’ en ‘Scary Movie’, maar ze heeft naast haar acteerwerk ook maar liefst vijf keer geposeerd voor Playboy. De 52-jarige bekendheid postte onlangs een kiekje waarop ze een doorschijnend bovenstukje draagt.

Perfectie

Haar bijna twee miljoen volgers reageren stuk voor stuk lovend op het kiekje. “Je wordt precies niet ouder! Je bent zo knap”, “Ik hou van deze look. Zo sexy!”, “De mooiste vrouw ter wereld”, “Onvoorstelbaar knap, gewoonweg perfectie”, en “Oh mijn God, je bent een godin!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Shutterstock