Alina uit ‘De Mol’ geniet in badpak van tropische temperaturen: “Je straalt!” (foto)

Alina Churikova, die bekend werd door haar deelname aan ‘De Mol’, heeft een zomerse foto gedeeld op Instagram. “Waaaaauw, Alina!”, reageren haar volgers enthousiast.

Herinner je je Alina Churikova nog? Ze was in 2020 de saboteur van dienst in ‘De Mol’ en was met haar 20 jaar de jongste mol ooit. Ze werd ontmaskerd door Jolien, die door haar overwinning 22.835 euro mee naar huis mocht nemen.

Uitzicht

De 23-jarige blondine vertoeft momenteel in tropische sferen, al is niet meteen duidelijk waar precies. Ze deelde een foto waarop ze in badpak op een houten aanlegsteiger zit en geniet van een eindeloos zicht op zee. “Mooie foto”, “Alina, je straalt meid!”, “Prachtig uitzicht”, en “Waaaaauw, Alina!”, reageren haar volgers.

Foto: Instagram