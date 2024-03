Amber uit ‘Boer zkt Vrouw’ verbaast volgers in bikini: “William heeft geluk met jou!” (foto’s)

Amber Diddens, die we nog kennen uit ‘Boer zkt Vrouw’, krijgt heel wat bewondering van haar volgers voor enkele zomerse foto’s die ze deelde op Instagram. “Wondermooi”, is de algemene teneur.

Wie ‘Boer zkt Vrouw’ twee jaar geleden gevolgd heeft, herinnert zich Amber wellicht nog al te goed. De nu 24-jarige blondine veroverde het hart van cowboy William en tot op de dag van vandaag vormen ze een gelukkig stel. Amber genoot onlangs van een deugddoend dagje wellness en deelde enkele foto’s ervan op Instagram. Zo zien we haar in bikini tot rust komen in een jacuzzi, een binnenzwembad en een sauna.

Geluk

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Schoonheid”, “Genieten”, “Knap. William heeft geluk met jou!”, en “Wondermooi”, is slechts een greep uit de vele positieve reacties.

Foto: Instagram