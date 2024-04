Actrice Salma Hayek verbaast fans met badpakselfie: “Adembenemend!” (foto)

Salma Hayek heeft weer wat nieuws gedeeld!

Op Instagram, waar de actrice maar liefst 28.4 miljoen volgers heeft, pakt Salma Hayek wel vaker uit met gloednieuwe posts. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande selfie op haar pagina plaatste.

We zien de dame poseren in badpak. “It’s okay to be blue πŸ’™”, voegt Salma zelf beknopt toe. Haar trouwe fans? Die zijn er uiteraard al snel bij om van zich te laten horen, zo blijkt.

“Adembenemend!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Adembenemend”, klinkt het. “Altijd prachtig”, gaat het verder. “Mooi in elke kleur”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om eens te kijken naar wat Salma Hayek nu weer juist gedeeld heeft.