Camille Dhont waagt zich aan sexy outfit in nieuwe videoclip: “Zo ontzettend trots op jou!” (foto/video)

In haar nieuwste videoclip gaat Camille Dhont de rocktoer op. En óf het goed klinkt! Maar ook haar prachtige outfit is haar volgers niet ontgaan. “De Ariana Grande van België!”, klinkt het in de reacties.

In de zomer van vorig jaar bracht Camille Dhont met ‘Insomnia’ een rocknummer uit. Nu heeft ze ook de bijhorende videoclip gelanceerd en die wordt zeer positief onthaald. In de clip schittert de 22-jarige zangeres van onder meer kleppers zoals ‘Vuurwerk’, ‘Geen tranen meer over’, en ‘Rihanna’ in een blauw korsettopje. Ze deelde enkele foto’s ervan op Instagram.

Rockchick

Daar sparen haar bijna 250.000 volgers de superlatieven niet. “Zo ontzettend trots op jou”, “Deze outfit is echt wauw”, “Allermooiste!”, “De Ariana Grande van België!”, “Wat een rockchick ben je toch”, “Ik moet en zal dat blauwe korsettopje hebben”, en “Ik kan niet wachten om deze te horen in het Sportpaleis”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: YouTube