‘Meest sexy weervrouw ter wereld’ straalt in pikante lingerie: “Je bent zo knap!” (foto’s)

Yanet Garcia doet het weer…

En dat eerste zinnetje kan je op twee manieren interpreteren. Langs de ene kant is de dame weervrouw, langs de andere kant post ze geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op Instagram. Dat is ook nu wederom niet anders. Zo plaatste ze recent onderstaand fotoalbum op haar pagina.

We zien Yanet Garcia, die door velen de ‘meest sexy weervrouw ter wereld’ genoemd wordt, poseren in pikante lingerie. “You will never lose what is for you. Please don’t ever forget that ✨”, voegt ze toe aan de prentjes. Ook haar trouwe fans staan klaar met hun reacties. En die zijn bijna allemaal meer dan lovend te noemen!

“Je bent zo knap!”

In geen tijd stromen de positieve commentaren binnen. “Je bent zo knap”, klinkt het. “😍😍😍πŸ”₯πŸ”₯”, gaat het verder. “Nog mooier is niet mogelijk”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar wat de ‘meest sexy weervrouw ter wereld’ gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.