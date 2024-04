Actrice Jennifer Heylen waagt zich aan sensuele fotoshoot: “Wauw! Hoe heet is dit?!”

Jennifer Heylen wordt overladen met complimenten op een artistieke fotoshoot. “Perfectie”, klinkt het in de reacties.

“Wauw! Hoe heet is dit?!”, vertolkt Eline De Munck de mening van zowat alle volgers van Jennifer Heylen. De 32-jarige actrice en presentatrice deed onlangs een fotoshoot waarin ze poseert in kleurrijke outfits van modemerken Coperni en het in Antwerpen gebaseerde Florentina Leitner.

Mooiste

Naast de enthousiaste reactie van Eline wordt Jennifer massaal bewonderd door haar meer dan 100.000 volgers. “Oh mijn God! Prachtige vrouw”, “Perfectie”, “Wauw, staat je allemaal prachtig! En die kleuren, fascinerend”, “De mooiste”, en “Amai, knap”, luidt het ook.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram