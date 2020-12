In Dag Allemaal steekt acteur Sven De Ridder presentator Jens Dendoncker een hart onder de riem. Die laatste heeft zich korte tijd geleden laten opnemen in een psychiatrische afdeling in een ziekenhuis wegens angstgevoelens. Iets waar De Ridder enkel maar lof voor kan opbrengen.

“Ik schrok enorm toen ik het bericht van Jens las”, zo vertelde Sven De Ridder. Jens Dendoncker had het nieuws rond zijn opname publiek gemaakt via zijn Instagram-kanaal. De Ridder zelf kampte zo’n twaalf jaar geleden zelf met een angststoornis. “Maar Jens en ik hebben daar met elkaar nooit over gepraat. Je weet wat ze zeggen: een clown lacht met veel mensen samen, maar hij huilt alleen.”

”Het is geen schande”

”Vroeger durfde ik dat sowieso aan niemand te vertellen, want in die tijd was het taboe daarrond nog veel groter. Ik dacht dat mensen me raar zouden bekijken of uitlachen. Ik vind het heel moedig van Jens dat hij daar nu mee naar buiten komt. Het helpt om te weten dat je niet alleen bent. Zelf heb ik over mijn probleem getuigd in ‘Asem’, het boek van Leen Dendievel.” Ik wil aan Jens alleen zeggen: je bent niet alleen en het is geen schande”, zo vertelt De Ridder aan Dag Allemaal.

Foto: Instagram Sven De Ridder