De Vlaamse actrice/influencer Jamie-Lee Six kondigt aan voor een borstvergroting te gaan. De 22-jarige Six liet dat aan haar volgers weten via enkele stories op Instagram en gaf meteen ook wat maar duiding rond haar beslissing.

”Nu denk je, waarom zegt ze dat? Waarom boeit dat?”, zo begon Six haar betoog. “Ik vertel het jullie, en ik ga erover posten omdat ik jullie wil ‘meenemen’ op dit ‘avontuur’. (Ja, voor mij is dit echt een avontuur.) Nogmaals, dit is iets dat ik doe voor mezelf. En dat is oké.”

”My body, my choice”

”Ik wil niet zeggen of duidelijk maken dat ‘kleine’ borsten niet mooi zijn. Neen. Kleine borsten zijn mooi. Grote borsten zijn mooi. Hangende borsten zijn mooi. Alles is mooi op zijn eigen manier. Maar ik voelde mij hier al langer onzeker over. Ik heb dit besloten voor mezelf. En ik ga er niet over liggen of het ontkennen, want je zou het zelf wel opgemerkt hebben. Ik ben liever eerlijk en neem jullie graag mee op dit avontuur (stress). My body, my choice”, zo vertelt ze op Instagram.

”Volgende week woensdag om 13 uur heb ik mijn operatie. Of ik stress heb? Massa’s. Of ik bang ben? Beetje. Of ik ernaar verlang? Zo hard”, aldus een openhartige Jamie-Lee Six. Het grote publiek kent haar vooral van haar rol in de serie D5R en als presentatrice bij TAGMAG.

Foto: Instagram Jamie-Lee Six