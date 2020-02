ABBA-fans mogen zich verheugen op nieuwe muziek van de popgroep. Dat bevestigde Benny Anderson, één van de bandleden, aan de fansite ABBAtalk.

Al in april 2018 liet de band weten dat ze de koppen weer bij elkaar zouden steken om nieuwe nummers te maken, maar daarna bleef het stil. Tijdens het interview kon de verslaggever het niet laten om er toch naar te vragen. «Ze komen eraan, zou ik zeggen», reageerde Benny. «Al weet ik het niet 100% zeker, maar ik denk van wel.» Daarop vroeg de journalist of Benny kon beloven dat we de nieuwe nummers dit jaar nog mogen verwachten. «Je moet niets beloven, maar als het aan mij ligt, zal het in september zijn.» Nog even geduld, dus.

