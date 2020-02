Tomorrowland staat wereldwijd bekend om zijn grote sterren, fabelachtige decors en prachtige ervaring. Grootheden in de dj-wereld als Martin Garrix, David Guetta en Armin Van Buuren zijn er dan ook vaste waarden achter de draaitafels. Maar een van de opvallende namen dit jaar is DJ KAT, vorig jaar nog DJ KitKat. Kat Kerkhofs, presentatrice en vrouw van Rode Duivel Dries Mertens, staat komende zomer op het podium van Tommorowland. Maar dat wordt niet door iedereen gesmaakt.

Kat Kerkhofs was samen met haar man Dries Mertens als gangmaker al eens dj op Rock Werchter. Dit jaar zal ze draaien op het grootste dancefestival ter wereld, Tomorrowland. In het begin was het vooral de prijs die veel hoofden deed keren. 5000 euro voor een set van een uur, luidden de geruchten. De prijs voor een optreden van DJ KAT blijkt wel rekbaar te zijn, afhankelijk van hoe groot het evenement is.

Sociale media

Kerkhofs, een van de grote verrassingen van het festival, kreeg op sociale media al enorm veel kritiek te verwerken. “Moeten wij zoveel geld neertellen om haar aan het werk te zien? Hiervoor betalen wij niet, hoor!?” Of: “ Ik begrijp niet dat ze Kat Kerkhofs voor Tomorrowland vragen. Dat festival moet garant staan voor kwaliteit, niet voor omhooggevallen BV’s die maar wat doen.”

De comments op Twitter en Facebook komen hard aan, maar ze zijn niet altijd terecht. “Er circuleert tot Kats grote spijt veel misinformatie”, zegt Ken Herijgers van boekingskantoor Epic Times Agency, waar je DJ KAT exclusief kan boeken. “Ze is al jaren gepassioneerd door muziek en die passie laten we haar graag in alle rust verder ontwikkelen. Mixen doet ze wel degelijk zelf, wij werken enkel met geloofwaardige artiesten. Wij steunen Kat in haar hobby, willen haar de best mogelijke kansen aanreiken en zijn eerlijk over de hele lijn. Wij communiceren in de pers nooit over prijzen, maar de bedragen die circuleren zijn totaal incorrect en buiten proportie.”

Gratis

De organisatie van Tomorrowland zelf reageert ook op de kritiek. Vogens hen wordt het optreden van Kerkhofs georganiseerd door een stagehost en zou ze er zelf niet voor betaald worden. Ze vinden het ook jammer dat er uit een lijst van 600 namen enkel gefocust wordt op DJ KitKat.

