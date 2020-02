Tim Wauters, die in 2018 met zijn toenmalige vriendin Deborah Leemans meedeed aan ‘Temptation Island’, blikt in een interview terug op zijn eerste kus met zijn nieuwe vriendin. En er zijn zelfs al plannen om te gaan samenwonen…

Na twee jaar single te zijn, heeft ‘Timtation’ (32) een nieuwe vriendin. Hij leerde Julie, een 27-jarige bewakingsagente uit Goeferdinge, kennen op een fuif op 22 december en het was voor hem meteen liefde op het eerste gezicht. “Maar ik word snel verliefd, hé. Ik zag Julie op 22 december op een fuif, waar ze als bewakingsagente werkte. En ik kreeg meteen een heel apart gevoel vanbinnen. Ik ben zo blij dat zij in m’n leven is gekomen. Je gelooft me misschien niet, maar Julie is écht de ware voor mij. Deze keer is ’t héél zeker. Zij geeft me zo’n speciaal gevoel. In heel korte tijd is alles gewoon vanzelf gegaan en perfect geworden”, vertelt hij in TV Familie.

Op persoonlijkheid gevallen

Voor Julie lag dat iets anders, vooral door zijn dubieuze reputatie na ‘Temptation Island’. “Bij mij was ’t geen liefde op het eerste gezicht. Er was meteen chemie tussen ons, da’s waar. Ik kende Tim van ‘Temptation Island’, waar ik altijd naar keek. En toen had ik een heel ander gedacht van hem. Ik vond hem een verwaande kerel, wat hij eigenlijk totaal niet is. Ik ben eigenlijk op z’n persoonlijkheid gevallen. Maar euh… zijn uiterlijk is ook mooi meegenomen, hoor. Uiteindelijk kon ik m’n gevoelens niet blijven ontkennen. Na een maand hebben we voor het eerst gekust”, klinkt het.

Vonken

Die eerste kus was een memorabel moment. “Die gaf nogal vonken bij mij! Bij u toch ook, hé schat”, vraagt Tim aan Julie. “Absoluut. Kriebels in mijn buik en zo. Sinds 19 januari zijn we effectief een koppel. Zalig gewoon”, glundert ze.

Samenwonen

De liefde tussen de twee is zo groot dat ze zelfs al plannen hebben om samen te gaan wonen. “Ik woonde bij mijn mama in. Om haar te steunen en te troosten bij haar verdriet om mijn stiefvader die uit het leven is gestapt. Maar het huis is nu bijna verkocht. Mama zou graag aan zee of in het buitenland gaan wonen. En Julie zegt tegen mij: ‘Kom jij dan maar bij mij wonen.’ Het zal niet simpel zijn voor mama en mij om elkaar los te laten na die donkere periode. Maar ik wil verder, ik moet aan m’n toekomst denken. Maar ik zal er altijd zijn voor mijn moeder, dat in elk geval”, besluit hij.

