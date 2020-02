De eerste Belg is besmet geraakt met het coronavirus. Het gaat om een van de negen Belgen die werden gerepatrieerd uit de Chinese stad Wuhan, het epicentrum van de epidemie. De andere acht landgenoten waren niet besmet. Is er nu reden tot paniek? En welke stappen kan je ondernemen om je te beschermen? Hier zijn enkele veel gestelde vragen en antwoorden.

Is er al een geneesmiddel?

Er is nog altijd geen geneesmiddel. Maar er zijn al grote stappen gezet. Zo hebben dokters in Thailand met succes twee patiënten behandelt met een combinatie van antivirale geneesmiddelen.

Op welke symptomen moet ik letten?

Het coronavirus kan lijken op de griep. Koorts, moeite met ademenen en hoesten zijn ook tekenen. Als je deze symptomen vertoont en je bent onlangs in China geweest of in contact geweest met iemand die China heeft bezocht, dan raden deskundigen aan om naar een dokter te gaan.

Hoe verspreidt het virus zich?

Het virus verspreidt zich van persoon tot persoon door hoesten of niezen. Ook besmette uitwerpselen kunnen het virus dragen en verspreiden. Op dit moment is er wel nog geen bewijs dat het virus zich via de lucht verspreid.

Wie heeft het meeste kans op infectie?

Iedereen kan besmet worden met het virus. Maar oudere mensen en mensen die last hebben van andere ziekten hebben meer kans op zwaardere complicaties.

Hoe kan ik mezelf het beste beschermen?

Het beste wat je kan doen is dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als tegen de griep. Ook je handen vaak wassen met water en zeep is belangrijk. Bedek je neus en mond als je niest of geeuwt en vermijd contact met grote groepen mensen. Een gezichtsmasker is ook een optie.

Is het veilig om te reizen?

Het wordt momenteel afgeraden om naar de Chinese provincie Hubei te reizen. Er wordt ook aangeraden door ons land om niet-essentiële reizen naar andere Chinese provincies ( bv. Hong Kong ) uit te stellen.

