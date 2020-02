Heb je energie op overschot of moet je even al je woede kwijtraken? Dan moet je op 22 februari zeker naar Brussel gaan. De stad nodigt je graag uit voor Demolition Lab, want tijdens het evenement mag je alles in de oude Citroën-garage afbreken.

Kanal-Centre Pompidou is het nieuwe project die de oude Citroën-garage moet vervangen. De bedoeling is dat het nieuwe gebouw een kunstencentrum wordt. Hiervoor moeten de bureau’s en opslagruimtes van het industrie terrein worden afgebroken, en daar mag jij bij helpen. Alles wat je afbreekt mag je nadien ombouwen tot iets nieuws. Iedereen is welkom op 22 februari tussen 12u en 18u. Jongeren onder de 10 jaar moeten worden bijgestaan door een volwassen persoon.

