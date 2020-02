Want geloof het of niet: er is een ‘winnaar’ en dus ook een (overleden) verliezer…

Zeer straf verhaal uit Dartford, Engeland. Daar vond ene Asta Juskauskiene (35) het een goed idee om haar ex-man Giedruis Juskauskas (42) tot de dood te laten vechten tegen Mantas Kvedaras, haar 25-jarige minnaar.

De moeder van vier kinderen verliet haar toenmalige man Giedruis nadat ze Mantas online had ontmoet. Mantas had net de gevangenis verlaten.

Maar haar ex-man wou zich niet zomaar gewonnen geven en bleef, aanvankelijk figuurlijk, vechten voor de dame. Ook hadden ze aanvankelijk nog fysiek contact. Dat zorgde voor de nodige spanning, dus vond Asta het een goed idee om de twee mannen ook letterlijk (én tot de dood) te laten vechten.

35 messteken

Op 17 juni 2019 vond het gevecht uiteindelijk plaats. Mantas ‘won’ nadat ie Giedruis maar liefst 35 messteken had toegediend… Nadien trakteerde hij Asta op een pizza… Om de ‘overwinning’ te vieren.

De overleden man was nochtans op voorhand gewaarschuwd over ‘t feit dat Mantas geen lieverdje was. “Ik denk dat ik zal blijven vechten tot ik in de problemen geraak. Ik hou wel van gevaar”, liet hij destijds nog weten.

Mantas kreeg 22,5 jaar cel voor moord. De dame in kwestie mag nu 24 jaar de cel in voor het beramen van een moord én voor het saboteren van de rechtsgang. “Je hebt met opzet de heer Juskauskas naar een donker steegje geleid. De man was dronken en weerloos. Je hebt ‘m afgeslacht”, liet de rechter weten aan minnaar Mantas.

“Mevrouw Juskauskiene wist op voorhand dat Mantas Kvederas van plan was om extreem geweld te gebruiken en op z’n minst Giedrius stevig toe te takelen. Ze spoorde hem daar ook toe aan. Na de moord gaf ze ook onderdak aan Mantas. Ze verwijderde zeer selectief bepaalde berichten uit hun smartphones alvorens de politie die bewuste smartphones in beslag kon nemen. En tijdens de ondervraging heeft ze zeer bewust meermaals gelogen”, klinkt het verder.

De dader gaf de moord toe. En zo eindigt dit liefdesverhaal met één moord en twee mensen in de cel… Straf.

Elle, c'est Asta Juskauskiene, 35 ans. Elle risque la prison à vie pour avoir voulu départager son nouveau mec et son ex à travers un duel à mort. En gros, celui qui survivait pouvait continuer de la tringler.

Le vainqueur ? Le gars à droite. Vainqueur par 35 coups de couteau. pic.twitter.com/87NYQYHl0a — Monsieur H2B 📚 🎬 (@TaqiyaSunrise) January 10, 2020

Photo by Mario Alberto Magallanes Trejo from FreeImages – Bron: Dailymail