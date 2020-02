De Maledivische autoriteiten hebben zich verontschuldigd voor een hardhandige arrestatie van een Britse toeriste omdat ze in bikini rondliep. De overheid raadt aan om in islamitische landen aangepaste kledij te dragen om dergelijke taferelen te voorkomen.

Het incident speelde zich donderdagnamiddag rond 17u af in Maafushi, een eiland in de Malediven, een populair vakantieoord in de Indische Oceaan ten zuidwesten van India. Een Britse vrouw droeg een bikini in het openbaar. Dat zette kwaad bloed bij enkele politieagenten, die haar hardhandig arresteerden wegens ‘onfatsoenlijke blootstelling’. Ze was ook onder invloed van alcohol en schreeuwde dat ze aangerand werd door de agenten. Ze werd geboeid naar het politiebureau meegenomen.

Fout gehandeld

Achteraf bood de politiecommissaris zijn verontschuldigingen aan voor het brute optreden van zijn agenten. “Mijn manschappen hebben dit niet goed aangepakt. Ik excuseer me daarvoor. We zetten alles op alles om onze politiedienst te professionaliseren”, schreef hij op Twitter.

Kledingvoorschriften respecteren

Hoewel Maafushi een populair toeristenoord is, is het dragen van een bikini strikt verboden op lokale eilanden. Op specifieke vakantieoorden in de Malediven is het wel toegestaan.

De Britse overheid raadt aan om de kledingvoorschriften op niet-vakantieoorden te respecteren. De Malediven is een islamitisch land en bijgevolg moeten toeristen zich aan de lokale tradities en gewoontes houden.

Maafushi rashu therey bikini laigen tourist eh hingan massakai kurumun fuluhunaai rayyithun naseyhai dhee ekan nuhuhtumun baaruge beynun koh hayyaru kohfi. Ithuru mauloomaath: https://t.co/BzfpqEJUqs pic.twitter.com/QTf250LHXF — #MvCrisis (@MvCrisis) February 6, 2020

