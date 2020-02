Het Nederlands kampioenschap tegenwindfietsen op de Oosterscheldekering in het Nederlandse Zeeland is gisteren vroegtijdig afgebroken als gevolg van de harde wind.

Om 10 uur ging de eerste deelnemer van start. Om de 30 seconden gingen de 200 individuele deelnemers van start. Om 12 uur startte de ploegentijdrit, waar 25 teams aan meededen. Nadat zes teams van start waren gegaan werd de ploegentijdrit rond 13.45 uur gestaakt.

Superzuur voor de ploegen die niet meer konden starten. Maar tegen dit bord doe je weinig maar even petje af voor de ongelofelijke bikkels die vandaag wel de sturm konden trotseren; bij de zwaarste editie ooit #nktegenwindfietsen pic.twitter.com/tf1i58C8vx — NK Tegenwindfietsen (@NKTegenwind) February 9, 2020

“Vol op je knar”

Volgens de organisatie waaide het te hard om met aanhangwagens met de fietsen erop over de Oosterscheldekering te rijden. Gevaarlijk werd het volgens de initiatiefnemer niet voor de rijders, omdat die “door de wind helemaal tot stilstaan werden geblazen”.

De ploegen fietsen nu ook. Dit is geen slow motion beeld. #nktegenwindfietsen pic.twitter.com/uv1LrKr6JX — NK Tegenwindfietsen (@NKTegenwind) February 9, 2020

De deelnemers leggen een traject van 8,5 kilometer af op een gewone herenfiets zonder versnellingen met windkracht 8 of 9 “vol op je knar”. De editie is volgens de initiatiefnemer onder eerlijke omstandigheden verreden. De winnaars bij de mannen en vrouwen, Max de Jong en Lisa Scheenaard, verlengden hun ‘titel’, maar deden er twee à drie minuten langer over dan bij de vorige editie in december 2018.

Enkel bij windkracht 7 of hoger

Voormalig olympisch kampioen mountainbiken Bart Brentjens is nog altijd recordhouder met een tijd van 17 minuten en 51 seconden. De Nederlander won met die chrono de eerste editie in 2013 bij windkracht 5. Nu gaat het evenement alleen door met windkracht 7 of hoger.

De zwaarste editie was tot nu toe die van 2016, met code geel en windkracht 9. De organisatie stond toen op het punt het evenement af te blazen, maar liet zich door de deelnemers alsnog overtuigen om het door te laten gaan.

Het bericht BIZAR. Nederlands kampioenschap ‘tegenwindfietsen’ stopgezet door… te harde wind verscheen eerst op Metro.