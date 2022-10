Wanhopige vrouw: “Mijn schoonmoeder is gescheiden en heeft onveilige seks met twee mannen per week! Wat nu?”

Er zijn al epistels en ontelbaar veel moppen geschreven over ‘de schoonmoeder’, maar één lezeres van een Britse krant heeft toch een vrij specifiek ‘probleem’ met haar schoonmama. “Ze is gescheiden en heeft nu steeds onveilige seks met mannen. Wat kunnen we doen?”, zo stelt ze de vraag.

”Mijn recent gescheiden schoonmoeder is nogal aan het rondfladderen. Ze voelt zich bevrijd na jarenlang een relatie te hebben gehad met een man die haar per se wilde controleren en we zijn blij voor haar dat ze zich beter en gelukkiger voelt. Maar tegenwoordig spreekt ze elke week af met enkele veel jongere mannen en heeft ze er seks mee… zonder condoom! Als we ook maar iets zeggen van seksueel overdraagbare aandoeningen, dan zegt ze dat we ons niet moeten moeien… Wat moeten we dan doen?“, zo vraagt ze zich af.

”Terecht”

Een Britse journaliste schreef terug: “Je hebt volledig gelijk en het is terecht dat je je zorgen maakt over je schoonmoeder. De afgelopen tien jaar is het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen meer dan verdubbeld bij mannen van middelbare leeftijd en ouder. Ze zou echt haar partners zorgvuldig moeten kiezen en condooms gebruiken. Dat ze haar leven leidt hoe ze het zelf wil, uiteraard, maar acties hebben gevolgen.”

