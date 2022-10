“Mijn hond bijt steeds in het achterwerk van mijn vriend wanneer we seks hebben…”

Een lezeres van een Britse tabloid heeft een wel heel vreemd probleem aangekaart bij de krant. Blijkbaar bijt haar hond steeds in het achterwerk van haar vriend wanneer ze bezig zijn met een stomende vrijpartij…

”Mijn hond bijt mijn vriendje in het achterwerk iedere keer als we seks hebben”, zo vat de lezeres haar brief aan. “Ze springt op het bed en geeft een knap in zijn billen terwijl hij bezig is. Mijn partner zeurt me nu de oren van het hoofd om het beestje onder controle te krijgen, maar wat kan ik doen als het gewoon om te spelen is en ze hem eigenlijk niet echt pijn doet? Mijn hond en ik zijn een hecht team, door dik en dun. Ze zit onder mijn bureau wanneer ik werk en houdt me veilig. Maar ze is niet de grootste fan van mijn nieuwe vriend. Ik probeer de slaapkamer dicht te houden, maar het lukt haar steeds weer die te openen. Ik vind het stiekem best grappig. Wie moet ik kiezen: man of hond?”, aldus de dame.

”Even denken”

De krant antwoordde het volgende: “Een boos vriendje of een liefdevolle hond? Mmm, laat ons even denken. Ik vermoed dat je hond je gewoon wil beschermen, maar eerlijk gezegd zou ze naar niemand mogen happen. Als je je slaapkamer niet sluit, dan geef je eigenlijk verkeerde signalen. Als je echt problemen hebt haar te controleren, dan moet je misschien toch overwegen om aan hondentraining te doen. Het is nooit te laat om die samen te volgen.”

Foto: Unsplash