De ordediensten van de Egyptische stad Caïro hebben enkele vrouwen gearresteerd omdat ze cupcakes in de vorm van genitaliën hadden gegeten. De maakster van de cupcakes werd ondervraagd en weer vrijgelaten op borgtocht, al is het niet duidelijk of er nog straffen zullen volgen. De Egyptische minister van Sport en Jeugd zou de vrouwen de Egyptische nationaliteit willen ontnemen.

Verschillende media schrijven dat de vrouwen werden gearresteerd omdat ze op een exclusief vrouwelijk privéfeestje erotische cupcakes aan het verorberen waren. Het feestje vond plaats in een sportclub in een rijke buurt van Caïro. Op de gebakjes lagen decoraties in de vorm van geslachtsdelen, borsten en billen – en dat slikt de zedige Egyptische staat niet. Volgens staatsmedia kregen de ordediensten lucht van de zaak toen enkele leden van de betreffende sportclub afbeeldingen van de cakejes deelden op sociale media.

Het incident trok zelfs de aandacht van de Egyptische minister van Sport en Jeugd, Ashraf Sobhy. Die beloofde een committee samen te stellen dat de zaak ging onderzoeken en de daders zou straffen. Volgens sommige media wil de minister hen de Egyptische nationaliteit ontnemen omdat ze de Egyptische familiewaarden hebben geschonden. De gearresteerde bakster van de cupcakes werd ondervraagd, maar nadien vrijgelaten op borgtocht voor een dwangsom van 5.000 Egyptische pond (ongeveer 263 euro).

Vrouwen zijn het doelwit

De zaak werd maandag breed uitgesmeerd in de Egyptische pers. Egyptische tabloids publiceerden foto’s van de cupcakes waarop de ‘beledigende’ vormen waren vervaagd. De grootste staatskrant van Egypte, Al Ahram, beschreef de decoraties dan weer als “onfatsoenlijke en immorele vormen”.

De bizarre arrestatie is niet het eerste geval waarbij de Egyptische staat de openbare zedelijkheid probeert te controleren. Meestal zijn vrouwen het doelwit. Zo werd actrice Rania Youssef recent aangehouden voor “minachting van de Islam en inbreuk op de Egyptische familiewaarden” nadat ze over haar eigen verschijning praatte tijdens een tv-programma. In juni 2020 vloog buikdanseres Sama El Masry drie jaar de cel in en eerder deze maand werden twee TikTok-influencsters vrijgesproken nadat ze gebromd hadden voor “immoraliteit” en de schending van familiewaarden.

“De kern van de zaak is niet de verbanning van seksualiteit in de publieke ruimte, het is de beperking van seksualiteit die buiten de controle van mannen ligt”, verklaart Egypte-expert Timothy E Kaldas aan The Guardian.

