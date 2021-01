In het Britse dorpje Barton-in-Fabis is een bejaarde vrouw ei zo na slachtoffer geworden van een bizar, ernstig ongeval. Een zwaan vloog door haar badkamerraam met dubbel glas, luttele seconden nadat de vrouw de ruimte had verlaten. Het dier zelf verloor veel bloed, maar overleefde de crash. Dat meldt de Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) maandag.

Het Britse dorpje Barton-in-Fabis (graafschap Nottinghamshire in het Verenigd Koninkrijk) werd vorige week opgeschrikt door een bizar incident. Een bejaarde vrouw kreeg er een bezoekje van een gracieuze zwaan, maar die kwam nogal onaangekondigd. Het dier crashte door het badkamerraam luttele seconden nadat de vrouw de badkamer had verlaten.

Volgens RSCA-inspecteur Keith Ellis heeft de vrouw dan ook veel geluk gehad. “Indien ze nog in de badkamer zou zijn geweest op het moment dat de zwaan binnenvloog, dan ben ik er zeker van dat de glasscherven en de impact van de vogel serieuze verwondingen hadden kunnen veroorzaakt. En wie weet zelfs erger”, verklaarde hij aan de BBC.

“Nog nooit zoiets gezien”

Vermoedelijk wou het dier in de nabijgelegen rivier de Trent landen en werd ze uit koers geblazen door de sterke wind, stelt Ellis. Maar hij vindt het incident wel heel bizar. “Ik ben al veertig jaar RSPCA-inspecteur en ik heb nog nooit een zwaan door een raam zien vliegen. Ik heb hen al per ongeluk zien landen op drukke wegen, denkende dat het een rivier is. Maar niets zoals dit.”

WOW Splish splash just taking a bath.. then a Swan crashes through the window!! Yes this really did happen! She will need some stitches to wounds on her wings but x-rays are clear of any fractures! @RSPCA_official @nantwichnews @RSPCANottingham @joynes85 @HerchyBoal pic.twitter.com/3kde93rdkA — RSPCAStapeley Grange (@RSPCAStapeley) January 15, 2021

De vrouwelijk zwaan was duizelig en verloor veel bloed, maar overleefde de crash zonder breuken. Ze werd gehecht onder haar vleugel en naar een dierenopvangcentrum in Nantwich, Cheshire overgebracht. Daar zal ze behandeld worden “totdat ze gezond genoeg is om weer in het wild te worden vrijgelaten”.