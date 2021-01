Een Amerikaanse vrouw heeft op – letterlijk – schitterende wijze wraak genomen op haar ex-vriend, die haar bedrogen had. De vrouw deelde een filmpje van haar wraakactie op TikTok, waar de reacties eerder gemengd zijn.

Bedrogen worden hakt er zwaar in. De ene uit zijn/haar liefdesverdriet in een fikse huilbui en een dagboek vol hartenbreekpoëzie, de andere wordt gewoon woedend. Zo ook het geval bij de Amerikaanse Holly Nicole. Toen ze ontdekte dat haar vriendje Alex haar voor de tweede maal op rij bedrogen had, besloot ze om wraak te nemen. En dat deed ze op een heel originele manier…

“Het is niet zijn auto bekrassen in 2021.. nee, het is ALLES vol glitter strooien 2021”, schrijft de vrouw bij het filmpje. Op de video is namelijk te zien hoe ze haar ex’ hele huis vol glitter strooit. Een zoete wraak: kans is groot dat de man in 2030 nog steeds glitter in zijn schoenen vindt.

Huisdieren?

Hoewel sommigen de actie geniaal vinden, vinden anderen het geen toonbeeld van volwassenheid. “Je hoopt maar best dat hij de politie niet belt”, schrijft iemand. “Je weet toch dat hij je voor de rechtbank kan slepen, en het bewijs staat op beeld.”

Nog anderen stellen zich vragen bij het voederbakje voor een huisdier dat in beeld verschijnt. “Mijn enige zorg is de dieren”, schrijft iemand. In enkele volgende TikTok-filmpjes beweert dat de vrouw dat er geen dieren getroffen zijn door haar glitterwraak, al spreken betrokkenen dat tegen. Holly legt ook uit dat de man haar al voor de twee keer bedroog, ditmaal met zijn ex-lief. Hij begon haar toen een week te negeren. Toen ze een van zijn vrienden contacteerde, hapte hij toe en gaf hij haar zijn sleutels om haar oude spullen op te halen – met een schitterende make-over als gevolg.

Als reactie op de kijkers die haar actie overdreven vonden, deelde Holly nog een filmpje met een screenshot van een sms-gesprek met haar ex. “Ik heb je verschrikkelijk behandeld en het spijt me. Ik heb de glitter verdiend. Jij verdiende niet wat ik jou heb aangedaan”, schrijft Alex. “Als hij eroverheen kan komen, dan jullie ook”, luidt Holly’s redenering.

