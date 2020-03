Een vrouw uit Ohio heeft een kwarteeuw lang een alligator in haar huis verzorgt. Ze kreeg het reptiel toen het nog klein was, maar ondertussen bereikte het huisdier een lengte van 1,5 meter. Volgens de wet is het verboden om dit soort dieren in je bezit te hebben.

Een Amerikaanse vrouw uit Ohio heeft 25 jaar lang een reptiel in haar kelder verborgen gehouden. Heel die tijd zorgde de vrouw voor het dier. De politie kreeg onlangs een melding dat er een alligator verborgen zat in een huis. Daarop reageerden de korpsen en drongen ze het huis binnen waar het grote reptiel verbleef.

Verboden huisdier

De vrouw kreeg het reptiel 25 jaar geleden cadeau van haar zoon. Hij bracht het toen nog kleine dier mee van een markt. Ondertussen was de alligator 1,5 meter lang. De politie meldde dat het beest gezond was en bracht het naar een dierentuin in het warmere South Carolina. Amerikaanse alligators kunnen tot vier meter lang zijn. Daarnaast had de vrouw geen enkel recht om het dier te bezitten. De ‘Senate Bill 310’, een wet in Ohio, verbiedt dieren als leeuwen, beren en alligators als huisdier.

Police found a fully grown, 5-foot-long American alligator living in the basement of an Ohio home. The homeowner said her son bought the gator at a reptile flea market 25 years ago and kept it in the basement ever since, police said. https://t.co/oZ08j2Zqxz pic.twitter.com/LxsqFLkJ26 — CNN (@CNN) March 3, 2020

Het bericht Vrouw verstopt 25 jaar lang alligator in haar kelder verscheen eerst op Metro.