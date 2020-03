Een kleuterdocent uit Rotterdam is opgepakt tijdens rellen in Hongkong. De man zou samen met iemand anders een prullenbak in brand hebben gestoken. Hij is aangeklaagd voor brandstichting en kan bij een veroordeling tot tien jaar gevangenisstraf krijgen. Dat meldt de Hongkongse krant South China Morning Post.

De Rotterdamse kleuterdocent Edgar (31) is zaterdag opgepakt tijdens een uit de hand gelopen demonstratie in Hongkong. Hij zou samen met een andere persoon een vuilbak in brand hebben gestoken. De rechter-commissaris weigerde een vrijlating op borgtocht. Er hangt de man een gevangenisstraf van tien jaar boven het hoofd voor brandstichting.

Engelse les

Volgens een vriend van Edgar verblijft hij al enkele jaren in Azië en zou hij op verschillende kleuterscholen Engelse les hebben gegeven. De advocaat van de man zegt dat hij als bezoeker het land is binnengekomen, maar nu een werkvergunning wil aanvragen zodat hij bij een kinderdagverblijf in Hongkong kan beginnen. Edgar moet samen met een andere verdachte op 27 april weer voorkomen.

