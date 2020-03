Een Britse vrouw geeft haar pesters het nakijken met een succesvolle modellencarrière. Ze verdient maandelijks meer dan 10.000 euro met stijlvolle lingerieshoots en donaties van haar fans.

Apollonia Llewellyn was vroeger op school het slachtoffer van pestgedrag. De nu 20-jarige vrouw uit Barnsley, een plaats in het Engelse graafschap South Yorkshire, werd vaak “dik en lelijk” genoemd. Ze liet zich er echter niet door hangen en waagde zich aan een modellencarrière. Dat lukte haar en intussen poseert ze voor kledingmerken zoals Jovani Fashions.

Leven veranderd

Sinds kort is ze ook actief op het sociaal platform OnlyFans. Daar verdient ze behoorlijk wat centjes door lingeriefoto’s met haar fans te delen. Zo kunnen fans bikinifoto’s van haar kopen die variëren van 5 euro tot 228 euro en krijgt ze 27 euro per nieuwe abonnee. In het totaal verdient ze enkel met OnlyFans maandelijks zo’n 11.458 euro. “Ik heb altijd een degelijk inkomen gehad, maar dit heeft echt mijn leven veranderd. Ik heb heel wat zaken verkocht, zoals bikini’s en gedragen schoenen. Meestal zijn het mannen die dingen kopen, maar ook vrouwen vragen soms achter zaken die ik draag”, vertelt ze aan Daily Mail.

Kick door geld te geven

Ze chat ook regelmatig met haar fans, die haar vaak gewoon geld geven om met haar te praten. “Als een fan tegen je praat, kunnen ze je geld sturen. Dat doen ze vaak bij mij. Vorige week doneerde iemand me 572 euro. Een andere man gaf me 458 euro en zei dat het hem een kick geeft als hij me geld schenkt. Een beetje zoals een fetisj. Echt straf”, klinkt het.

