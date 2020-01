Een woedende vrouw heeft op haar manier wraak genomen op haar man omdat hij haar bedrogen had. Ze draaide een moer op zijn jongeheer terwijl hij sliep. Er was een operatie nodig om het stukje metaal eraf te krijgen.

Het vreemde tafereel speelde zich onlangs af in Oekraïne. De echtgenote van de veertiger had ontdekt dat haar man overspel had gepleegd. Om hem te straffen voor het bedrog, wachtte ze tot hij sliep en schroefde ze een metalen moer op zijn penis.

Afgekneld

De volgende ochtend werd de man wakker met hevige pijn aan zijn geslachtsdeel. De moer had zijn penis afgekneld waardoor die was beginnen te zwellen. Hij probeerde de moer eraf te halen, maar dat lukte niet. De man werd vervolgens opgenomen in het ziekenhuis in Zaporizja.

Scheiding

De dokters moesten een cirkelzaag gebruiken om de moer te verwijderen. Door de hitte moest zijn penis voortdurend afgekoeld worden met water. De operatie was een succes en volgens de dokters werkt zijn gereedschap opnieuw naar behoren. De man overweegt nu om te scheiden van zijn vrouw.

Het bericht Vrouw straft overspelige man door DIT op zijn penis te schroeven verscheen eerst op Metro.