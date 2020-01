Een Amerikaans gezin beweert in een Facebook-bericht last te hebben van een bezeten Frozen-pop. De pop zou altijd op mysterieuze wijze terugkeren naar hun huis nadat ze haar hebben weggegooid.

“Let it go”, zingt Elsa in de populaire Disney-film Frozen. Laat dat nu het enige zijn wat een Elsa-speelgoedpop van een Amerikaans gezin niet wil doen. De moeder van het gezin schrijft op Facebook dat de pop blijft terugkeren naar hun huis, hoewel ze haar al herhaaldelijk hebben weggegooid. Daarnaast vertoont de pop ook ander raar gedrag. Volgens de vrouw uit Houston kan het onmogelijk om een grap gaan, maar is de pop bezeten.

Vuilniscontainer

Moeder Emily van het gezin Madonia legt in de Facebook-post uit dat ze de pop in 2013 aan haar dochter cadeau deed. Al vanaf dag één vertoonde de pop met spraakfunctie toen enkele gebreken, want ze bleek zowel in het Engels als in het Spaans te spreken. Bovendien begon ze ook te spreken wanneer ze uitgeschakeld was.

Het werd echter nog vreemder. Een paar weken geleden besloot haar man de pop weg te gooien, maar enkele dagen daarna zat de pop gewoon weer op een houten bank in de woonkamer. Dat vonden ze al vreemd, dus besloten ze de pop in te pakken in een vuilniszak en die zak samen met ander afval in een andere vuilniszak te gooien. Die legden ze vervolgens op de bodem van een vuilniscontainer, die enkele dagen later werd opgehaald.

Bezeten

Toch hield ook dat plan Elsa niet tegen, want nadat de familie terugkwam van vakantie, vonden ze pop terug in hun achtertuin. En of dat niet eng genoeg was, sprak de pop ook enkel nog in het Spaans.

Emily weet zeker dat het de originele pop betreft en geen kopie, want haar dochter kleurde op enkele specifieke plaatsen met stift op de pops lichaam. Waar ze in het begin nog dachten dat het om een grap ging, gelooft de familie nu dat de pop bezeten is. “Ik snap niet hoe ze die grap kunnen uitvoeren”, zei ze aan KPRC. “Zeker omdat de vuilniswagen de vuilniszak met de pop wel degelijk heeft opgehaald.” Ook in het geval dat het toch om een grapjas gaat, is Emily niet opgezet met de situatie. Er zou dan immers een “gekke psychopaat” bestaan die “al meerdere keren in hun huis heeft ingebroken”.

Creepy lach

Het wanhopige gezin probeerde vervolgens om de pop op te sturen naar een vriend in Minnesota (zo’n 2.400 kilometer verderop) – zonder retouradres. Ook toen gebeurde er iets vreemd, want volgens moeder Emily lachte de pop “30 seconden lang onafgebroken” toen ze haar in de doos wilde stoppen. Aangekomen bij de vriend in Minnesota, tapete die Elsa op de voorkant van zijn jeep, zodat ze niet meer kon ontsnappen. Toch is Emily er niet gerust in: “beide keren kwam de pop twee weken later terug, dus ik ben benieuwd hoe het deze keer verloopt.”

