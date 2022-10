Vrouw ruilt carrière als leerkracht in voor sekswerk: “Ouders schieten tekort op vlak van seksuele voorlichting” (foto’s)

Een mama van drie heeft haar leven als leerkracht vaarwel gezegd om seksscènes op te nemen met haar man en ze via betalende platformen online aan te bieden. De 49-jarige Dee Siren blikte in een interview terug op haar vorige carrière.

Met de steeds groter wordende populariteit van platformen als Pornhub en OnlyFans blijken meer en meer Britten er voor te vinden om aan sekswerk te beginnen. Dat dat soms niet zonder slag of stoot gaat, dat moet blijken uit de bakken kritiek die ze krijgen. Naar eigen zeggen krijgen veel personen die een kans wagen in de seksindustrie de wind van voren, niet in het minst van ouders en hun directe omgeving. Ze vinden het vooral niet kunnen hoe zij seks portretteren richting jonge kinderen.

Probleem

Volgens Dee Siren is niet de industrie het probleem, maar zijn het vooral de ouders die in fout zijn. De 49-jarige vrouw heeft een diploma in de psychologie en sociologie en werkte voorheen als leerkracht in een basisschool. “De meeste mensen denken dat porno kinderen negatief beïnvloedt, maar dat is een misvatting. Zonder mijn carrière zouden mijn kinderen opgevoed worden in de crèche. Nu heb ik tenminste een flexibel schema, zodat ik ook voldoende tijd met hen kan spenderen”, aldus Siren. “Om af te sluiten: ik denk echt dat ouders hun kinderen meer moeten beschermen en meer met hen moeten praten over seks.”

Foto: Twitter/Instagram