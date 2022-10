Vrouw bekent: “Ik kwam klaar tijdens de bevalling en ik wilde niet dat het stopte” (foto’s)

Straf verhaal van de Canadese Hanna Faustino. Zij onthulde in een interview dat ze een orgasme kreeg tijdens de bevalling van haar tweede kind. “Tijdens de bevalling heb ik me volledig overgegeven aan mijn geest en had ik een gelijkaardig gevoel als klaarkomen”, aldus Faustino.

De 36-jarige dame uit Ontario, Canada, geeft mee dat een simpele ademhalingsoefening de sleutel was om de pijn te verachten. “Ik vond een goed ademhalingsritme en zat gehurkt, terwijl mijn echtgenoot me ondersteunde”, zo vertelt ze. “Ik vergat mijn omgeving en was volledig geconcentreerd op mijn houding. En toen raakte ik in een soort van trance. Het voelde heel natuurlijk aan om te duwen en de weeën voelden niet meer pijnlijk aan. Een gevoel waarvan ik niet wilde dat ze stopte”, zo omschrijft ze de ervaring.

Climax

Hannah hield tijdens de hele bevalling het hand van haar echtgenoot Will vast, een 41-jarige postbode. Ze richtte zich volledig op het ritme om een soort van ‘climax’ te bereiken. “Ik zat daar in squat-houding en de belichting was heel sfeervol. Ik had geen pijnstillers gevraagd of gekregen. Ik zag eruit als een plassende hond, maar omhelsde wel de sensatie van de geboorte. Het was prachtig!”, aldus Faustino.

Foto: Facebook