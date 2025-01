Vrouw neemt wraak op overspelige ex: “Het kan me niet schelen of ik te ver gegaan ben”

Een vrouw die bedrogen werd door haar ex-vriend heeft op wel héél opvallende wijze wraak genomen op hem. “Wow, dat zag ik niet aankomen!”, klinkt het in de reacties.

Overspel is vreselijk, maar onderstaande vrouw liet zich na het bedrog van haar ex-partner niet hangen. Integendeel, ze vocht terug. De vrouw, Casey Swales, was al vier jaar samen met Dave toen ze merkte dat hij zich afstandelijk begon te gedragen. Op een dag keek ze in zijn telefoon terwijl hij onder de douche stond. Wat bleek? Dave stuurde berichten met een andere vrouw. “Mijn hart brak”, legt ze uit in een TikTok-video.

Flirten met minnares

Casey confronteerde hem met de berichten en hij bekende dat hij al een jaar lang een affaire had met een andere vrouw, ene Sarah. “Ik besloot om wraak te nemen”, klinkt het. Haar plan? Alles te weten komen over Sarah. Ze stalkte maandenlang Sarah’s social media en wist uiteindelijk alles over haar leven. Casey, die nooit volledig hetero is geweest, besloot Sarah ’toevallig’ tegen te komen tijdens een avondje uit. Ze flirtte met haar en tot haar grote verrassing werkte het: Sarah ging erop in. “We hadden echt de beste avond ooit,” aldus Casey. Maar daar stopte het niet. Lang verhaal kort: Sarah liet Dave achter… voor Casey. En nu? “Het kan me niet schelen of ik te ver gegaan ben. We zijn super gelukkig samen,” besluit ze.

Plottwist

Het filmpje werd al meer dan één miljoen keer bekeken op TikTok. “Wow, dat zag ik niet aankomen!”, “Wat een plottwist! Goed gedaan, meid”, en “Dit moet één van de grappigste dingen zijn die ik ooit heb gehoord”, klinkt het onder meer in de reacties. “In ieder geval weet je nu dat je haar kunt vertrouwen…”, fronst nog iemand de wenkbrauwen in de reacties.

Foto: TikTok