Vrouw vraagt zich af of haar werkoutfit gepast is: “Heb je dit écht aangedaan?!” (video)

Beth Buckingham deed onlangs een witte minirok aan om naar het werk te gaan. De 30-jarige vrouw uit Australië stelde zich achteraf echter de vraag of haar rok niet te kort was voor een werkomgeving. In een TikTok-video is ze kritisch naar zichzelf toe. “Ja, die rok is veel te kort! Waar zat je met je verstand? Je gaat gewoonweg iedereen flashen en je de hele dag ongemakkelijk voelen”, klinkt het.

Kledingvoorschriften

Het filmpje werd al meer dan één miljoen keer bekeken. Hoewel sommigen de outfit heel mooi vinden, is de meerderheid eveneens van mening dat de rok aan de korte kant is voor het werk. “Mijn baas zei altijd: ‘Als je het moet vragen, draag het dan niet’”, “Heb je dit écht aangedaan?!”, “Ja, veel te kort!”, en “Een perfect voorbeeld waarom bedrijven kledingvoorschriften hebben, omdat sommige mensen het niet kunnen inschatten”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: TikTok