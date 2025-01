Bruid vindt trouwjurk voor slechts 7 euro: “Bovenaan een beetje te klein, maar voor de rest perfect!” (video)

Een Amerikaanse vrouw heeft de deal van haar leven gedaan met een trouwjurk van minder dan 10 euro. “Je staat er ongelooflijk goed mee!”, klinkt het in de reacties.

Op je trouwdag wil je er uiteraard perfect uitzien en dat begint al bij de bruidsjurk. Veel mensen geven al snel enkele duizenden euro’s uit aan het geknipte trouwkleed, maar de vrouw in onderstaande video, ene Chiara, tikte een exemplaar voor omgerekend slechts 7 euro op de kop. “Ik heb een grote boezem, dus bovenaan is de jurk een beetje te klein, maar voor de rest is hij perfect. Ik hou er echt van”, legt ze uit in een video op TikTok.

Enthousiaste kijkers

Haar volgers reageren minstens even enthousiast als haar. “De vondst van je leven!”, “Gewoonweg magisch”, “Zo mooi! Nieuwe bandjes zouden het nog beter maken, maar je gaat stralen”, “Je staat er ongelooflijk goed mee”, en “Hoe goedkoper, hoe beter! Goed dat je spaarzaam omgaat met je geld! Koop een huis of besteed het aan de huwelijksreis!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: TikTok