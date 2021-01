Een Amerikaanse vrouw heeft een bijna-doodervaring gehad na de geboorte van haar tweede kindje. Haar hart stopte 37 seconden lang met kloppen, maar ze sloeg zich erdoor. In een interview vertelt ze wat ze in die korte periode ervaarde.

Stephanie Arnold beviel in 2013 van haar tweede kindje. Toen haar zoontje Jacob gezond en wel geboren werd via een keizersnede liep ze een vruchtwaterembolie op. Haar hart stopte met kloppen en ze was gedurende 37 seconden klinisch dood.

Uit haar lichaam

De 49-jarige vrouw uit Chicago doet haar verhaal in de Netflix-documentaire ‘Surviving Death’. Daarin vertelt ze wat ze zag tijdens die 37 seconden. “Plots zat ik in een soort van 3D-film en zag ik mezelf liggen. Ik kon alles volgen wat er gebeurde in de operatiekamer. Zo zag ik dat de verpleegster me begon te reanimeren. Er waren geen muren en er was geen plafond. Alles draaide rond in verschillende richtingen”, herinnert ze zich.

Overleden mensen

Maar het ging nog verder dan dat. Ze beweert dat ze haar dochter kon zien die op dat moment met de oppas in een andere ziekenhuiskamer zat. En ze zag ook overleden mensen. “Ik zag overal geesten, zoals mijn oma die gestorven is toen ik tien was, en de broer van mijn moeder. Het laatste wat ik kon horen, was de dokter die riep: ‘Dit kan niet waar zijn, dit kan niet waar zijn!’”, klinkt het.

Kunstmatige coma

Op dat moment kreeg ze een trekkend gevoel in haar buik en kwam ze terug tot leven. Door haar bijna-doodervaring kwam ze gedurende zes dagen in een kunstmatige coma terecht. Tijdens de lange herstelperiode moest ze opnieuw leren wandelen en praten, maar intussen is ze helemaal de oude.

