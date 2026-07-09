Vrouw met steeds groter wordende boezem is daten beu: “Bijna elk gesprek gaat over mijn borsten”

Een Brits model met een aandoening waardoor haar borsten blijven groeien, betreurt dat het haar maar niet lukt een relatie te vinden. “Ik wil zó graag een man en een huwelijk”, klinkt het.

Summer Robert heeft cupmaat 65R. Dat is uitzonderlijk groot, al heeft dat vooral te maken met de zeldzame aandoening waaraan ze lijdt. Het 27-jarige OnlyFans-model heeft macromastie, een aandoening waarbij de borsten abnormaal groot worden door een overmatige groei van het borstweefsel.

Altijd hetzelfde gespreksonderwerp

De Britse vrouw is al lange tijd single en wil daar verandering in brengen. Ze date af en toe, maar een serieuze relatie komt er nooit van. “Ze sturen me berichten als: ‘Heb je geen rugpijn? Mijn god, kijk eens hoe groot ze zijn.’ Dan denk ik: ‘Zeg eerst eens hallo. Vraag hoe het met me gaat.’ Dat is alles wat ik vraag. Bijna elk gesprek gaat over mijn borsten. Ik word eigenlijk nooit echt mee uit eten genomen. Niet dat ik dat per se wil, maar het is vervelend dat het niet eens wordt voorgesteld. Elke date waarop ik ben geweest, werd uiteindelijk veel te seksueel”, vertelt ze aan The Sun.

Aangestaard worden

Ze vreest dat mannen geen relatie met haar willen, zowel door haar werk als door haar enorme boezem. “Niemand wil een relatie met me, omdat ik ten eerste OnlyFans doe en ten tweede enorme borsten heb. En als ik dan toch iemand date, worden ze boos om wat ik draag of omdat ik te veel aandacht krijg, aangestaard word of nagefloten”, zucht ze.

Traditionele huisvrouw

Toch geeft ze de hoop niet op en droomt ze ervan om binnen twee jaar haar prins op het witte paard gevonden te hebben. “Ik wil binnen twee jaar getrouwd zijn. Ik wil zó graag een man en een huwelijk. Ik droom van een boerderij met een man. Hij gaat buiten werken op de boerderij, terwijl ik voor ons kindje zorg en het eten klaarmaak. Ik wil een traditionele huisvrouw zijn. Dat vinden veel mensen verrassend, omdat ze niet verwachten dat een OnlyFans-model zoiets wil. Ik wil gewoon een leuke man die met me wil reizen, lief is, van me houdt en niet saai is. Meer vraag ik niet. Maar ik weet niet of ik die ooit zal vinden, door mijn werk en mijn enorme borsten. Ik zou het allemaal opgeven om de liefde te vinden”, besluit ze.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🫁👀Atteinte d’une MALADIE RARE, elle vit avec une poitrine de plus de 25 kg qui NE CESSE DE CROÎTRE.



À seulement 25 ans et mesurant 1,45 m, Summer Robert vit avec une poitrine naturelle de taille O qui pèse plus de 25 kg. Atteinte d’une maladie rare appelée gigantomastie, SES… pic.twitter.com/zruImvRz9n — Cultination (@Cultination1) April 22, 2026

Summer Robert discusses her rare condition and living with a 30R bra size. Learn more: https://t.co/AO3ccWWYX6 pic.twitter.com/ZwdVVDgaRa — Complex (@Complex) March 13, 2026

Foto: Instagram