Evi Hanssen straalt in bikini op vakantie: “Je bent zo’n mooie en pure vrouw!” (foto’s)

Evi Hanssen heeft enkele leuke vakantiefoto’s gedeeld. “Wat zie je er goed uit!”, klinkt het in de reacties.

Evi Hanssen geniet momenteel van een welverdiende adempauze in Teguise, een plaats op het Spaanse eiland Lanzarote. De 47-jarige presentatrice en auteur postte een fotocompilatie op Instagram. Op de foto’s zien we haar genieten van het zalige zonnetje en in een rode bikini verkoeling zoeken in het zwembad.

Natuurlijke vrouw

Lang duurde het niet vooraleer de lovende reacties binnenstroomden. “Wat zie je er goed uit! Geniet!”, “Je bent zo’n mooie, natuurlijke en pure vrouw”, “Knappe dame”, “Leuk, Evi! Jij straalt, de zon straalt en wat een mooi huisje”, en “Jij blijft precies jong. Geniet van je me-time”, lezen we onder meer in de reacties.

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Foto: Instagram