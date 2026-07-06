Vrouw van Thibaut Courtois verbaast volgers met bikinifoto: “Pure perfectie!”

Mishel Gerzig, de vrouw van doelman Thibaut Courtois, oogst heel wat bewondering met enkele vakantiefoto’s.

Mishel Gerzig vertoeft momenteel in de Verenigde Staten, waar ze Thibaut Courtois en de Rode Duivels richting WK-glorie supportert. Het 29-jarige model geniet intussen ook van al het moois dat de Amerikaanse westkust te bieden heeft. Ze deelde enkele kiekjes van haar trip op Instagram.

Zonnen aan het zwembad

Zo zien we haar in een blauwe bikini genieten aan het zwembad, een prachtige zonsondergang bewonderen en met haar gezin ontspannen op het strand. “Leuke dagen in Los Angeles”, schrijft ze erbij. “Wat ben jij ongelooflijk mooi”, “Pure perfectie!”, “Wauw, ongelooflijk!”, en “Er is niemand zoals jij”, reageren haar volgers vol bewondering.

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Foto: Instagram