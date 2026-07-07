Vrouw raakt honkbal keihard, en dat heeft haar vriend geweten… (video)

Dat komt wel even aan…

Op beelden is te zien hoe een man en een vrouw een potje honkbal spelen. De vrouw raakt de bal keihard, maar die vliegt vervolgens recht op de man af. Hij schrikt zich een hoedje, al lijkt de schade uiteindelijk mee te vallen.

Reflexen

Het filmpje werd al duizenden keren bekeken. “Volgens mij heeft hij dat perfect gespeeld”, “Zijn reflexen hadden drie werkdagen nodig om op gang te komen”, en “Kom op, even uitwandelen. Het komt wel goed”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram