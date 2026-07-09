Eline De Munck straalt in zomerse outfit: “Wat een knappe mama!” (foto)

Eline De Munck heeft een zomerse foto gedeeld. “Moooooiste!”, reageren haar volgers enthousiast.

Eline De Munck geniet met volle teugen van de zomer. Dat bewijst ze met een zomers kiekje op Instagram. De 38-jarige oprichtster van brillenmerk Odette Lunettes – die in november vorig jaar voor de tweede keer mama werd – postte een foto waarop ze een zwart badpak draagt, gecombineerd met een strohoed en een grote zwarte zonnebril. “Maak het weer normaal om gewoon één foto te posten”, schrijft ze bij de foto.

Bewondering

Haar bijna 200.000 volgers kunnen het kiekje wel smaken, lezen we in de reacties. “Schoonheid!”, “Wat een knappe mama!” en “Moooooiste!”, klinkt het onder meer.

Foto: Instagram