BMW-eigenaar met opvallende nummerplaat onder vuur: “Nul op tien voor parkeren” (foto)

Een foto van een BMW is viraal gegaan op sociale media om twee redenen: de nummerplaat én het parkeergedrag.

Parkeren: zo moeilijk hoeft het allemaal toch niet te zijn? Wel, soms kom je een opvallend staaltje tegen. Neem nu onderstaande foto als voorbeeld. We zien een BMW X5 die behoorlijk scheef geparkeerd staat, waardoor andere bestuurders mogelijk problemen zouden kunnen hebben bij het in- of uitrijden van hun parkeerplaats.

Gepersonaliseerde nummerplaat

Het toeval wil dat de eigenaar van de wagen een gepersonaliseerde nummerplaat heeft die voor een binnenkopper van formaat zorgt bij het online publiek. Voor zijn ‘NUL’ betaalde hij 1.000 euro, want zoveel kost een zelfgekozen nummerplaat nog altijd in ons land.

De foto werd gedeeld in een Facebookgroep die grappige en opvallende nummerplaten verzamelt. Lang duurde het niet vooraleer de reacties binnenstroomden. “Hij of zij is er blijkbaar nog trots op ook!”, “Aan het parkeren te zien wel ja”, “Waarschijnlijk de nummerplaat van een van onze ministers!”, “Nul op tien voor parkeren”, “Zelfkennis is het begin van alle wijsheid”, en “Ik denk dat die nul slaat op het parkeertalent. Allez, of alleszins op het gebrek eraan”, klinkt het in de reacties.

Foto: Facebook