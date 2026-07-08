‘American Pie’-actrice Shannon Elizabeth imponeert in badpak: “Tijdloze schoonheid!” (foto)

Shannon Elizabeth maakt op Instagram indruk met een zomerse badpakfoto. “Adembenemend mooi en een fantastische glimlach”, wordt er gereageerd.

Herinner je je de film ‘American Pie’ uit 1999 nog? Daarin speelt Shannon Elizabeth de rol van Nadia, een buitenlandse uitwisselingsstudente op wie Jim een grote crush heeft. Toen was de Amerikaanse actrice 26 jaar, inmiddels is ze 52.

Mauritius

Toch straalt ze nog altijd als nooit tevoren. Op Instagram deelt ze een foto waarop ze in badpak poseert in Mauritius. “Mauritius doet iets met je. Armen wijd open, het water aan mijn voeten en geen zorgen aan mijn hoofd”, schrijft ze erbij.

Lof in de reacties

Ook haar volgers zijn onder de indruk. “Adembenemend mooi en een fantastische glimlach”, “Wauw! Ik ben dol op je badpak”, “Wat een prachtig lichaam”, “Een tijdloze schoonheid”, en “Ik hou van je energie! Je ziet er echt gelukkig uit”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram