Elisabet uit ‘De Mol’ pakt uit met sensuele zomeroutfits: “Wauw, je ziet er fantastisch uit!” (foto’s)

Elisabet Haesevoets oogst heel wat lof met enkele zomerse kiekjes. “Knap!”, wordt er gereageerd.

Het zomert volop in ons land, dus is dit het ideale moment om je leukste zomeroutfits uit de kast te halen. Dat dacht ook Elisabet Haesevoets, die we vooral kennen als saboteur in ‘De Mol’ in 2019. De 40-jarige esthetisch arts postte op Instagram enkele kiekjes waarop ze straalt in stijlvolle zomeroutfits.

Hoge split

Zo trekt ze de aandacht in een kort lichtblauw denim jurkje, een aansluitende felgroene outfit en een lange taupekleurige jurk met een elegante hoge split. “De eerste dagen van de zomer”, glundert ze bij de foto’s. “Wauw, je ziet er fantastisch uit!”, “Knap!”, “Wauw, wat een prachtige jurk!”, en “Mooi!”, reageren haar volgers enthousiast.

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Foto: Instagram