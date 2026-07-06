HomeNieuwsEntertainmentElisabet uit 'De Mol' pakt uit met sensuele zomeroutfits: "Wauw, je ziet...
Entertainment

Elisabet uit ‘De Mol’ pakt uit met sensuele zomeroutfits: “Wauw, je ziet er fantastisch uit!” (foto’s)

Den B.
Door Den B.
0

Elisabet Haesevoets oogst heel wat lof met enkele zomerse kiekjes. “Knap!”, wordt er gereageerd.

Het zomert volop in ons land, dus is dit het ideale moment om je leukste zomeroutfits uit de kast te halen. Dat dacht ook Elisabet Haesevoets, die we vooral kennen als saboteur in ‘De Mol’ in 2019. De 40-jarige esthetisch arts postte op Instagram enkele kiekjes waarop ze straalt in stijlvolle zomeroutfits.

Hoge split

Zo trekt ze de aandacht in een kort lichtblauw denim jurkje, een aansluitende felgroene outfit en een lange taupekleurige jurk met een elegante hoge split. “De eerste dagen van de zomer”, glundert ze bij de foto’s. “Wauw, je ziet er fantastisch uit!”, “Knap!”, “Wauw, wat een prachtige jurk!”, en “Mooi!”, reageren haar volgers enthousiast.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram

Vorig artikel
Hanne van K3 zwanger van tweede kindje: “Zo blij voor jullie!”
Volgend artikel
Vrouw van Thibaut Courtois verbaast volgers met bikinifoto: “Pure perfectie!”
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel