Vrouwelijke bodybuilder krijgt plots massaal aandacht van mannen: “Ze noemen me een godin”

Een Britse vrouw merkt dat ze enorm populair is bij het mannelijk publiek sinds ze een gespierd lichaam heeft. “Mensen noemen me een godin”, klinkt het.

Denise Anders is altijd gepassioneerd geweest door body positivity, gezondheid en fitness. De 35-jarige vrouw uit Birmingham voegde daar vijftien jaar geleden bodybuilding aan toe. “Ik begon op mijn twintigste met bodybuilding nadat ik een hardcore fitnesszaal in Birmingham binnenstapte. Ik was meteen onder de indruk. De muren hingen vol foto’s van indrukwekkende lichamen en er klikte onmiddellijk iets. Ik raakte geobsedeerd”, vertelt ze in Daily Star.

Fysieke transformatie

Toen ze intensiever begon te trainen, veranderde haar lichaam drastisch. Haar schouders werden breder, haar armspieren groeiden en haar buikspieren werden zichtbaar. “Daarna volgden mijn benen. Eerst mijn quadriceps en vervolgens mijn bilspieren. Maar vooral voelde ik me elke week sterker. Die fysieke kracht werd zelfvertrouwen, en toen veranderde alles”, klinkt het.

Mannelijke aandacht

Later merkte ze dat veel mannen zich aangetrokken voelden tot haar gespierde lichaam. Wanneer ze foto’s online plaatste, werd ze overladen met positieve reacties. “De reacties en mensen die me een godin noemen… Dat deed me beseffen hoe sterk mensen zich aangetrokken voelen tot deze look. Ik had er hard voor gewerkt en nu werd het niet alleen gerespecteerd, maar ook begeerd. Ik denk dat dat komt omdat het afwijkt van de norm. Veel relaties kunnen voorspelbaar aanvoelen, maar wanneer je kracht en machtsdynamieken toevoegt, ontstaat er een heel andere dimensie”, aldus Denise.

Levensstijl

Al die aandacht is leuk, maar ze doet het vooral voor zichzelf. “Het geeft me een gevoel van kracht, zelfvertrouwen en controle. Ik heb mijn lichaam opgebouwd met hard werk en discipline. Dat zorgt voor een zelfvertrouwen dat doorwerkt in alles wat ik doe. Het gaat niet alleen om hoe ik eruitzie, maar ook om hoe ik me voel. Het is een levensstijl geworden en een belangrijk onderdeel van wie ik ben”, besluit ze.

